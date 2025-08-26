Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:250825-930-955430/2

1 / 5
EIn gigantischer Staubsturm fegt über Phoenix.
Foto: Ross D. Franklin
1/5
Staubsturm in Arizona
EIn gigantischer Staubsturm fegt über Phoenix.
Foto: Ross D. Franklin
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU, l) empfängt den kanadischen Premierminister Mark Carney vor dem Kanzleramt mit militärischen Ehren.
Foto: Annegret Hilse
2/5
Ein Mann hängt Fahnenketten auf, um die Feierlichkeiten zum vietnamesischen Nationalfeiertag vorzubereiten.
Foto: Hau Dinh
3/5
Ein Mann und eine Frau spazieren in der Nähe des Strandes Es Cargol in Santanyi auf Mallorca während des Sonnenuntergangs.
Foto: Clara Margais
4/5
Einsatzkräfte der Feuerwehr sind dabei einen Brand in einem Industriegebiet im Hamburger Hafen zu löschen.
Foto: Bodo Marks
5/5