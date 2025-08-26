DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:250825-930-955430/21 / 5EIn gigantischer Staubsturm fegt über Phoenix.Foto: Ross D. Franklin1/5EIn gigantischer Staubsturm fegt über Phoenix.Foto: Ross D. FranklinBundeskanzler Friedrich Merz (CDU, l) empfängt den kanadischen Premierminister Mark Carney vor dem Kanzleramt mit militärischen Ehren.Foto: Annegret Hilse2/5Ein Mann hängt Fahnenketten auf, um die Feierlichkeiten zum vietnamesischen Nationalfeiertag vorzubereiten.Foto: Hau Dinh3/5Ein Mann und eine Frau spazieren in der Nähe des Strandes Es Cargol in Santanyi auf Mallorca während des Sonnenuntergangs.Foto: Clara Margais4/5Einsatzkräfte der Feuerwehr sind dabei einen Brand in einem Industriegebiet im Hamburger Hafen zu löschen.Foto: Bodo Marks5/5