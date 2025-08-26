DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:250825-930-955430/11 / 3Ein Mann hängt Fahnenketten auf, um die Feierlichkeiten zum vietnamesischen Nationalfeiertag vorzubereiten.Foto: Hau Dinh1/3Ein Mann hängt Fahnenketten auf, um die Feierlichkeiten zum vietnamesischen Nationalfeiertag vorzubereiten.Foto: Hau DinhEin Mann und eine Frau spazieren in der Nähe des Strandes Es Cargol in Santanyi auf Mallorca während des Sonnenuntergangs.Foto: Clara Margais2/3Einsatzkräfte der Feuerwehr sind dabei einen Brand in einem Industriegebiet im Hamburger Hafen zu löschen.Foto: Bodo Marks3/3