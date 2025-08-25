DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:250825-930-951197/51 / 10Eine große Rauchwolke ist bei einem Brand in Hamburg über der Stadt zu sehen.Foto: Daniel Bockwoldt1/10Eine große Rauchwolke ist bei einem Brand in Hamburg über der Stadt zu sehen.Foto: Daniel BockwoldtEin Student wirft einen Stein auf ein Polizeifahrzeug bei gewalttätigen Protesten gegen üppigen Zulagen für Parlamentsmitglieder in Indonesien.Foto: Achmad Ibrahim2/10Kater »Pumpkin« wird von seinem »Frauchen« im nidersächschen Laatzen auf einem Rucksack spazieren getragen. Die sonst im Haus gehaltene Katze kann so ein bisschen Frischluft schnuppern.Foto: Julian Stratenschulte3/10Tänzerinnen und Tänzer feiern beim Karneval von Notting Hill in London.Foto: Yui Mok4/10Äpfel liegen nach einem Unfall auf einer abgesperrten Straße in Reutlingen.Foto: Marijan Murat5/10Antrittsbesuch in der Ukraine: Lars KlingbeilFoto: Kay Nietfeld6/10Fruchtiger SonnenaufgangFoto: Daniel Vogl7/10Menschen nehmen am Color Run in Jūrmala teil.Der 5 km lange Lauf findet im Kauguri-Park statt, wo die Teilnehmer mit Farbpulver und Schaum beworfen werden.Foto: Edijs Palens8/10Ein »Caixer« zäumt sein Pferd inmitten einer jubelnden Menge während des traditionellen »Jaleo« bei dem Sant Bartomeu Fest in Spanien.Foto: Matthias Oesterle9/10Darja Varfolomeev aus Deutschland turnt mit einem Band bei der WM in Brasilien.Foto: Bruna Prado10/10