DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

Eine große Rauchwolke ist bei einem Brand in Hamburg über der Stadt zu sehen.
Foto: Daniel Bockwoldt
Großbrand in Hamburg
Ein Student wirft einen Stein auf ein Polizeifahrzeug bei gewalttätigen Protesten gegen üppigen Zulagen für Parlamentsmitglieder in Indonesien.
Foto: Achmad Ibrahim
Kater »Pumpkin« wird von seinem »Frauchen« im nidersächschen Laatzen auf einem Rucksack spazieren getragen. Die sonst im Haus gehaltene Katze kann so ein bisschen Frischluft schnuppern.
Foto: Julian Stratenschulte
Tänzerinnen und Tänzer feiern beim Karneval von Notting Hill in London.
Foto: Yui Mok
Äpfel liegen nach einem Unfall auf einer abgesperrten Straße in Reutlingen.
Foto: Marijan Murat
Antrittsbesuch in der Ukraine: Lars Klingbeil
Foto: Kay Nietfeld
Fruchtiger Sonnenaufgang
Foto: Daniel Vogl
Menschen nehmen am Color Run in Jūrmala teil.Der 5 km lange Lauf findet im Kauguri-Park statt, wo die Teilnehmer mit Farbpulver und Schaum beworfen werden.
Foto: Edijs Palens
Ein »Caixer« zäumt sein Pferd inmitten einer jubelnden Menge während des traditionellen »Jaleo« bei dem Sant Bartomeu Fest in Spanien.
Foto: Matthias Oesterle
Darja Varfolomeev aus Deutschland turnt mit einem Band bei der WM in Brasilien.
Foto: Bruna Prado
