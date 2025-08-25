DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:250825-930-951197/21 / 4Fruchtiger SonnenaufgangFoto: Daniel Vogl1/4Fruchtiger SonnenaufgangFoto: Daniel VoglMenschen nehmen am Color Run in Jūrmala teil.Der 5 km lange Lauf findet im Kauguri-Park statt, wo die Teilnehmer mit Farbpulver und Schaum beworfen werden.Foto: Edijs Palens2/4Ein »Caixer« zäumt sein Pferd inmitten einer jubelnden Menge während des traditionellen »Jaleo« bei dem Sant Bartomeu Fest in Spanien.Foto: Matthias Oesterle3/4Darja Varfolomeev aus Deutschland turnt mit einem Band bei der WM in Brasilien.Foto: Bruna Prado4/4