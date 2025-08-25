Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:250825-930-951197/2

Fruchtiger Sonnenaufgang
Foto: Daniel Vogl
Sonnenaufgang über einer Streuobstwiese
Foto: Daniel Vogl
Menschen nehmen am Color Run in Jūrmala teil.Der 5 km lange Lauf findet im Kauguri-Park statt, wo die Teilnehmer mit Farbpulver und Schaum beworfen werden.
Foto: Edijs Palens
Ein »Caixer« zäumt sein Pferd inmitten einer jubelnden Menge während des traditionellen »Jaleo« bei dem Sant Bartomeu Fest in Spanien.
Foto: Matthias Oesterle
Darja Varfolomeev aus Deutschland turnt mit einem Band bei der WM in Brasilien.
Foto: Bruna Prado
