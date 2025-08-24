DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:250824-930-948091/61 / 9Flammen des Pickett-Feuers umzingeln einen Feuerwehrmann in Kalifornien.Foto: Noah Berger1/9Flammen des Pickett-Feuers umzingeln einen Feuerwehrmann in Kalifornien.Foto: Noah BergerOrangefarbenes Morgenlicht über den Wäldern des Schwarzwalds.Foto: Silas Stein2/9Löschen wie die Großen: Junge Feuerwehrleute in KanadaFoto: Liang Sen3/9Rasen so lange die Sonne scheint... Moritz Mitzel aus Aachen startet bei der World Solar Challenge in einem solarbetriebenen Gefährt.Foto: Lloyd Jones4/9Thomas Müller kickt wieder mit den Whitecaps.Foto: Darryl Dyck5/9Fliegt sie oder fliegt sie nicht ? Riesen-Rakete Starship von SpaceX vor dem Start in TexasFoto: Eric Gay6/9Der letzte Schliff für den Elefantengott Ganesha vor dem Ganesh Chaturthi-FestFoto: Md Rafayat Haque Khan7/9Wenn die Heidekönigin 2024 ihr Amt übergibt wird auch mal eine Träne verdrückt.Foto: Philipp Schulze8/9Toni sagt Adieu.Foto: Julian Stähle9/9