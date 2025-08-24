Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Brände in Kalifornien
Flammen des Pickett-Feuers umzingeln einen Feuerwehrmann in Kalifornien.
Foto: Noah Berger
Orangefarbenes Morgenlicht über den Wäldern des Schwarzwalds.
Foto: Silas Stein
Löschen wie die Großen: Junge Feuerwehrleute in Kanada
Foto: Liang Sen
Rasen so lange die Sonne scheint... Moritz Mitzel aus Aachen startet bei der World Solar Challenge in einem solarbetriebenen Gefährt.
Foto: Lloyd Jones
Thomas Müller kickt wieder mit den Whitecaps.
Foto: Darryl Dyck
Fliegt sie oder fliegt sie nicht ? Riesen-Rakete Starship von SpaceX vor dem Start in Texas
Foto: Eric Gay
Der letzte Schliff für den Elefantengott Ganesha vor dem Ganesh Chaturthi-Fest
Foto: Md Rafayat Haque Khan
