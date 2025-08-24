DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:250824-930-948091/31 / 6Orangefarbenes Morgenlicht über den Wäldern des Schwarzwalds.Foto: Silas Stein1/6Orangefarbenes Morgenlicht über den Wäldern des Schwarzwalds.Foto: Silas SteinLöschen wie die Großen: Junge Feuerwehrleute in KanadaFoto: Liang Sen2/6Rasen so lange die Sonne scheint... Moritz Mitzel aus Aachen startet bei der World Solar Challenge in einem solarbetriebenen Gefährt.Foto: Lloyd Jones3/6Thomas Müller kickt wieder mit den Whitecaps.Foto: Darryl Dyck4/6Fliegt sie oder fliegt sie nicht ? Riesen-Rakete Starship von SpaceX vor dem Start in TexasFoto: Eric Gay5/6Der letzte Schliff für den Elefantengott Ganesha vor dem Ganesh Chaturthi-FestFoto: Md Rafayat Haque Khan6/6