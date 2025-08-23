Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:250823-930-945725/6

1 / 8
Nur für Schwindelfreie: Hängebrücke auf dem Wanderweg zur Sciorahütte in der Schweiz
Foto: Gian Ehrenzeller
1/8
Wandern im Schweizer Kanton Graubünden
Nur für Schwindelfreie: Hängebrücke auf dem Wanderweg zur Sciorahütte in der Schweiz
Foto: Gian Ehrenzeller
Morgendlicher Spaziergang im Quedlinburger Brühlpark.
Foto: Matthias Bein
2/8
Patrick Culek »Van Airhoven« aus Deutschland rockt das Finale der Luftgitarren-WM.
Foto: Eeva Riihela
3/8
Kamp gegen die Flammen rund um die Uhr: Waldbrandbekämpfer in Spanien im Einsatz.
Foto: Lorena Sopêna
4/8
Wieder Feuerteufel am Werk ? Brand im Gleisbereich bei Wuppertal ruft Staatsschutz auf den Plan
Foto: Thomas Banneyer
5/8
Barfuß übers Stoppelfeld.
Foto: Jan-Philipp Strobel
6/8
Fußballwochenende bei »La Schiffer« und Familie.
Foto: Adam Davy
7/8
Wiedersehen mit den Fans von Werder für Michael Zetterer.
Foto: Arne Dedert
8/8