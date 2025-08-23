DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:250823-930-945725/51 / 7Nur für Schwindelfreie: Hängebrücke auf dem Wanderweg zur Sciorahütte in der SchweizFoto: Gian Ehrenzeller1/7Nur für Schwindelfreie: Hängebrücke auf dem Wanderweg zur Sciorahütte in der SchweizFoto: Gian EhrenzellerMorgendlicher Spaziergang im Quedlinburger Brühlpark.Foto: Matthias Bein2/7Patrick Culek »Van Airhoven« aus Deutschland rockt das Finale der Luftgitarren-WM.Foto: Eeva Riihela3/7Kamp gegen die Flammen rund um die Uhr: Waldbrandbekämpfer in Spanien im Einsatz.Foto: Lorena Sopêna4/7Wieder Feuerteufel am Werk ? Brand im Gleisbereich bei Wuppertal ruft Staatsschutz auf den PlanFoto: Thomas Banneyer5/7Barfuß übers Stoppelfeld.Foto: Jan-Philipp Strobel6/7Fußballwochenende bei »La Schiffer« und Familie.Foto: Adam Davy7/7