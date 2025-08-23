Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Bilder des Tages

Patrick Culek »Van Airhoven« aus Deutschland rockt das Finale der Luftgitarren-WM.
Luftgitarren-Weltmeisterschaft in Finnland
Patrick Culek »Van Airhoven« aus Deutschland rockt das Finale der Luftgitarren-WM.
Kamp gegen die Flammen rund um die Uhr: Waldbrandbekämpfer in Spanien im Einsatz.
Foto: Lorena Sopêna
Wieder Feuerteufel am Werk ? Brand im Gleisbereich bei Wuppertal ruft Staatsschutz auf den Plan
Foto: Thomas Banneyer
