DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

1 / 12
Guten Appetit! Eine Kuh grast auf einer Wiese in Baden-Württemberg.
Foto: Philipp von Ditfurth
1/12
Wetter in Baden-Württemberg
Tierische Party in der Hauptstadt: Mutter Meng Meng (rechts unten) feiert mit Leni und Lotti den ersten Geburtstag der beiden Panda-Zwillinge im Berliner Zoo.
Foto: Sebastian Christoph Gollnow
2/12
Frühsport in der Hauptstadt: Zwei Jogger laufen am Morgen in Berlin unter einem bewölkten Himmel.
Foto: Sebastian Gollnow
3/12
Mehrere Einsatzkräfte versuchen ein Feuer in Anllarinos del Sil in Spanien zu löschen.
Foto: Xuan Cueto
4/12
US-Präsident Donald Trump schaut sich eine Pizza an, während er sich mit Mitgliedern von Strafverfolgungsbehörden und Soldaten der Nationalgarde in Washington trifft.
Foto: Jacquelyn Martin
5/12
Führungskräfte der Feuerwehr besprechen sich bei dem Brand einer Sporthalle.
Foto: Moritz Frankenberg
6/12
Guten Appetit wünscht Ihnen Streikerando.
Foto: Moritz Frankenberg
7/12
Sei gegrüßt, du hehre Halle
Foto: Armin Weigel
8/12
Wenn gute Freunde den Fußball lieben.
Foto: Jacquelyn Martin
9/12
Lieber kalte Füße als nasse!
Foto: Hafiz Ahmed
10/12
Falsche Farben.
Foto: Evan Vucci
11/12
Ommm, Sandmalerei für positive Energie.
Foto: Sebastian Kahnert
12/12