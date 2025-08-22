DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:250822-930-941289/41 / 7Guten Appetit! Eine Kuh grast auf einer Wiese in Baden-Württemberg.Foto: Philipp von Ditfurth1/7Guten Appetit! Eine Kuh grast auf einer Wiese in Baden-Württemberg.Foto: Philipp von DitfurthTibetische Mönche streuen im Japanischen Palais in Dresden mit bunten Sandkörnern ein Mandala.Foto: Sebastian Kahnert2/7Tierische Party in der Hauptstadt: Mutter Meng Meng (rechts unten) feiert mit Leni und Lotti den ersten Geburtstag der beiden Panda-Zwillinge im Berliner Zoo.Foto: Sebastian Christoph Gollnow3/7Frühsport in der Hauptstadt: Zwei Jogger laufen am Morgen in Berlin unter einem bewölkten Himmel.Foto: Sebastian Gollnow4/7Mehrere Einsatzkräfte versuchen ein Feuer in Anllarinos del Sil in Spanien zu löschen.Foto: Xuan Cueto5/7US-Präsident Donald Trump schaut sich eine Pizza an, während er sich mit Mitgliedern von Strafverfolgungsbehörden und Soldaten der Nationalgarde in Washington trifft.Foto: Jacquelyn Martin6/7Führungskräfte der Feuerwehr besprechen sich bei dem Brand einer Sporthalle.Foto: Moritz Frankenberg7/7