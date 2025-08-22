Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Tierische Party in der Hauptstadt: Mutter Meng Meng (rechts unten) feiert mit Leni und Lotti den ersten Geburtstag der beiden Panda-Zwillinge im Berliner Zoo.
Foto: Sebastian Christoph Gollnow
Berliner Pandabären-Zwillinge werden ein Jahr alt
Frühsport in der Hauptstadt: Zwei Jogger laufen am Morgen in Berlin unter einem bewölkten Himmel.
Foto: Sebastian Gollnow
Mehrere Einsatzkräfte versuchen ein Feuer in Anllarinos del Sil in Spanien zu löschen.
Foto: Xuan Cueto
US-Präsident Donald Trump schaut sich eine Pizza an, während er sich mit Mitgliedern von Strafverfolgungsbehörden und Soldaten der Nationalgarde in Washington trifft.
Foto: Jacquelyn Martin
Führungskräfte der Feuerwehr besprechen sich bei dem Brand einer Sporthalle.
Foto: Moritz Frankenberg
