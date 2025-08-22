DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:250822-930-941289/31 / 5Tierische Party in der Hauptstadt: Mutter Meng Meng (rechts unten) feiert mit Leni und Lotti den ersten Geburtstag der beiden Panda-Zwillinge im Berliner Zoo.Foto: Sebastian Christoph Gollnow1/5Tierische Party in der Hauptstadt: Mutter Meng Meng (rechts unten) feiert mit Leni und Lotti den ersten Geburtstag der beiden Panda-Zwillinge im Berliner Zoo.Foto: Sebastian Christoph GollnowFrühsport in der Hauptstadt: Zwei Jogger laufen am Morgen in Berlin unter einem bewölkten Himmel.Foto: Sebastian Gollnow2/5Mehrere Einsatzkräfte versuchen ein Feuer in Anllarinos del Sil in Spanien zu löschen.Foto: Xuan Cueto3/5US-Präsident Donald Trump schaut sich eine Pizza an, während er sich mit Mitgliedern von Strafverfolgungsbehörden und Soldaten der Nationalgarde in Washington trifft.Foto: Jacquelyn Martin4/5Führungskräfte der Feuerwehr besprechen sich bei dem Brand einer Sporthalle.Foto: Moritz Frankenberg5/5