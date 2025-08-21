Ein antikes Artefakt wird im Hafen von Abu Qir in der Nähe von Alexandra vom Grund des Mittelmeers gehoben. Archäologen und Taucher haben an dem Ort Überreste von Sphinx-Statuen und Marmorfiguren aus der römisch-griechischen Epoche gefunden.
Foto: Gehad Hamdy
Das rund drei Monate alte Elefantenbaby Kaja spielt zum ersten Mal in der Außenanlage des Elefantengeheges im Opel-Zoo in Kronberg im Taunus. Dabei passen die erwachsenen Elefanten gut auf sie auf, und lassen Kaja nicht aus den Augen.
Foto: Boris Roessler
Es muss ja nicht immer die Tour de France sein: Radsport-Fan Didi Senft steht in seinem typisch teuflischen Outfit zum Start der Deutschland Tour vor dem Förderturm der Zeche Zollverein in Essen.
Foto: Federico Gambarini
Auch in Australien scheint nicht immer die Sonne: Passanten in Sydney schützen sich mit Schirmen vor starkem Regen.
Foto: Steve Markham
Außenminister Johann Wadephul scherzt bei seinem Besuch in Indonesien in einer Fachschule für Gesundheitsberufe mit Studentinnen.
Foto: Soeren Stache
Mommy, eine fast 100 Jahre alte Galapagos-Schildkröte und Mutter von 16 Jungtieren in zwei Gelegen, streckt ihren Hals aus, während ein Mitarbeiter ihr Kinn in ihrem Gehege im Zoo von Philadelphia krault.
Foto: Matt Rourke
Ukrainische Soldaten der 44. Artilleriebrigade feuern eine Panzerhaubitze 2s22 Bohdana auf russische Stellungen an der Frontlinie in der Region Saporischschja.
Foto: Danylo Antoniuk
Feuerwerkskörper explodieren über der Donau als Teil der Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag in Budapest.