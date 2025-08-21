Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Bilder des Tages

Ein antikes Artefakt wird im Hafen von Abu Qir in der Nähe von Alexandra vom Grund des Mittelmeers gehoben. Archäologen und Taucher haben an dem Ort Überreste von Sphinx-Statuen und Marmorfiguren aus der römisch-griechischen Epoche gefunden.
Foto: Gehad Hamdy
Das rund drei Monate alte Elefantenbaby Kaja spielt zum ersten Mal in der Außenanlage des Elefantengeheges im Opel-Zoo in Kronberg im Taunus. Dabei passen die erwachsenen Elefanten gut auf sie auf, und lassen Kaja nicht aus den Augen.
Foto: Boris Roessler
Es muss ja nicht immer die Tour de France sein: Radsport-Fan Didi Senft steht in seinem typisch teuflischen Outfit zum Start der Deutschland Tour vor dem Förderturm der Zeche Zollverein in Essen.
Foto: Federico Gambarini
Auch in Australien scheint nicht immer die Sonne: Passanten in Sydney schützen sich mit Schirmen vor starkem Regen.
Foto: Steve Markham
Außenminister Johann Wadephul scherzt bei seinem Besuch in Indonesien in einer Fachschule für Gesundheitsberufe mit Studentinnen.
Foto: Soeren Stache
Mommy, eine fast 100 Jahre alte Galapagos-Schildkröte und Mutter von 16 Jungtieren in zwei Gelegen, streckt ihren Hals aus, während ein Mitarbeiter ihr Kinn in ihrem Gehege im Zoo von Philadelphia krault.
Foto: Matt Rourke
Ukrainische Soldaten der 44. Artilleriebrigade feuern eine Panzerhaubitze 2s22 Bohdana auf russische Stellungen an der Frontlinie in der Region Saporischschja.
Foto: Danylo Antoniuk
Feuerwerkskörper explodieren über der Donau als Teil der Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag in Budapest.
Foto: Zoltan Mathe
