Außenminister Johann Wadephul scherzt bei seinem Besuch in Indonesien in einer Fachschule für Gesundheitsberufe mit Studentinnen.
Foto: Soeren Stache
2/5
Mommy, eine fast 100 Jahre alte Galapagos-Schildkröte und Mutter von 16 Jungtieren in zwei Gelegen, streckt ihren Hals aus, während ein Mitarbeiter ihr Kinn in ihrem Gehege im Zoo von Philadelphia krault.
Foto: Matt Rourke
3/5
Ukrainische Soldaten der 44. Artilleriebrigade feuern eine Panzerhaubitze 2s22 Bohdana auf russische Stellungen an der Frontlinie in der Region Saporischschja.
Foto: Danylo Antoniuk
4/5
Feuerwerkskörper explodieren über der Donau als Teil der Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag in Budapest.