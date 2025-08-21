Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:250821-930-936234/1

1 / 3
Mommy, eine fast 100 Jahre alte Galapagos-Schildkröte und Mutter von 16 Jungtieren in zwei Gelegen, streckt ihren Hals aus, während ein Mitarbeiter ihr Kinn in ihrem Gehege im Zoo von Philadelphia krault.
Foto: Matt Rourke
1/3
Philadelphia Zoo
Mommy, eine fast 100 Jahre alte Galapagos-Schildkröte und Mutter von 16 Jungtieren in zwei Gelegen, streckt ihren Hals aus, während ein Mitarbeiter ihr Kinn in ihrem Gehege im Zoo von Philadelphia krault.
Foto: Matt Rourke
Ukrainische Soldaten der 44. Artilleriebrigade feuern eine Panzerhaubitze 2s22 Bohdana auf russische Stellungen an der Frontlinie in der Region Saporischschja.
Foto: Danylo Antoniuk
2/3
Feuerwerkskörper explodieren über der Donau als Teil der Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag in Budapest.
Foto: Zoltan Mathe
3/3