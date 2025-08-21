DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:250821-930-936234/11 / 3Mommy, eine fast 100 Jahre alte Galapagos-Schildkröte und Mutter von 16 Jungtieren in zwei Gelegen, streckt ihren Hals aus, während ein Mitarbeiter ihr Kinn in ihrem Gehege im Zoo von Philadelphia krault.Foto: Matt Rourke1/3Mommy, eine fast 100 Jahre alte Galapagos-Schildkröte und Mutter von 16 Jungtieren in zwei Gelegen, streckt ihren Hals aus, während ein Mitarbeiter ihr Kinn in ihrem Gehege im Zoo von Philadelphia krault.Foto: Matt RourkeUkrainische Soldaten der 44. Artilleriebrigade feuern eine Panzerhaubitze 2s22 Bohdana auf russische Stellungen an der Frontlinie in der Region Saporischschja.Foto: Danylo Antoniuk2/3Feuerwerkskörper explodieren über der Donau als Teil der Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag in Budapest.Foto: Zoltan Mathe3/3