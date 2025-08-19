Urlaub auf Balkonien: Mit einem bunten Sonnenschirm werden auch zwei Quadratmeter zum Ort der Entspannung.
Foto: Uwe Anspach
2/12
Wer wiegt mehr? Einmal im Jahr wird im Londoner Zoo jedes Tier gewogen. Welches der beiden Wasserschweine hat hier wohl die Nase vorn?
Foto: Yui Mok
3/12
Eine Kirche auf Reisen: Im schwedischen Kiruna wird eines der bekanntesten Gebäude des Landes rund fünf Kilometer verschoben. Wegen des Ausbaus eines unterirdischen Eisenerzbergwerks muss ein ganzer Ort umziehen.
Foto: Fredrik Sandberg
4/12
Mit Hochdruck laufen die Vorbereitungen für das Oktoberfest in München. Noch gut ein Monat, dann heißt es wieder: »O'zapft is!«
Foto: Peter Kneffel
5/12
Bacch Dua Fest in Indien: Frauen beten bei einem hinduistischen Ritual für ein langes Leben ihrer Söhne.
Foto: Channi Anand
6/12
Nasse Füße bekommen diese Motorradfahrer nach schweren Regenfällen im pakistanischen Karachi.
Foto: Fareed Khan
7/12
US-Präsident Donald Trump (r) trifft sich mit Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, im Oval Office im Weißen Haus.
Foto: Julia Demaree Nikhinson
8/12
Ein Fahrradfahrer ist am Abend nach dem Sonnenuntergang auf dem Elberadweg an der Hafencity in Dresden unterwegs.
Foto: Robert Michael
9/12
Eine Frau fotografiert in einem Weinberg die untergehende Sonne.
Foto: Uwe Anspach
10/12
Serbische Gendarmeriebeamte jagen Demonstranten während einer Anti-Regierungs-Demonstration in Belgrad.
Foto: Darko Vojinovic
11/12
Bundeskanzler Friedrich Merz geht nach dem Treffen mit US-Präsident Trump und dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj für den Rückflug nach München die Gangway zum Airbus A319 der Luftwaffe hinauf.