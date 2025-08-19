Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

Mit Hochdruck laufen die Vorbereitungen für das Oktoberfest in München. Noch gut ein Monat, dann heißt es wieder: »O'zapft is!«
Foto: Peter Kneffel
Aufbau Oktoberfest
Foto: Peter Kneffel
Bacch Dua Fest in Indien: Frauen beten bei einem hinduistischen Ritual für ein langes Leben ihrer Söhne.
Foto: Channi Anand
Nasse Füße bekommen diese Motorradfahrer nach schweren Regenfällen im pakistanischen Karachi.
Foto: Fareed Khan
US-Präsident Donald Trump (r) trifft sich mit Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, im Oval Office im Weißen Haus.
Foto: Julia Demaree Nikhinson
Ein Fahrradfahrer ist am Abend nach dem Sonnenuntergang auf dem Elberadweg an der Hafencity in Dresden unterwegs.
Foto: Robert Michael
Eine Frau fotografiert in einem Weinberg die untergehende Sonne.
Foto: Uwe Anspach
Serbische Gendarmeriebeamte jagen Demonstranten während einer Anti-Regierungs-Demonstration in Belgrad.
Foto: Darko Vojinovic
Bundeskanzler Friedrich Merz geht nach dem Treffen mit US-Präsident Trump und dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj für den Rückflug nach München die Gangway zum Airbus A319 der Luftwaffe hinauf.
Foto: Kay Nietfeld
