Mit Hochdruck laufen die Vorbereitungen für das Oktoberfest in München. Noch gut ein Monat, dann heißt es wieder: »O'zapft is!«Foto: Peter Kneffel

Bacch Dua Fest in Indien: Frauen beten bei einem hinduistischen Ritual für ein langes Leben ihrer Söhne.Foto: Channi Anand

Nasse Füße bekommen diese Motorradfahrer nach schweren Regenfällen im pakistanischen Karachi.Foto: Fareed Khan

US-Präsident Donald Trump (r) trifft sich mit Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, im Oval Office im Weißen Haus.Foto: Julia Demaree Nikhinson

Ein Fahrradfahrer ist am Abend nach dem Sonnenuntergang auf dem Elberadweg an der Hafencity in Dresden unterwegs.Foto: Robert Michael

Eine Frau fotografiert in einem Weinberg die untergehende Sonne.Foto: Uwe Anspach

Serbische Gendarmeriebeamte jagen Demonstranten während einer Anti-Regierungs-Demonstration in Belgrad.Foto: Darko Vojinovic

Bundeskanzler Friedrich Merz geht nach dem Treffen mit US-Präsident Trump und dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj für den Rückflug nach München die Gangway zum Airbus A319 der Luftwaffe hinauf.Foto: Kay Nietfeld