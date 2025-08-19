DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:250819-930-928325/11 / 5US-Präsident Donald Trump (r) trifft sich mit Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, im Oval Office im Weißen Haus.Foto: Julia Demaree Nikhinson1/5US-Präsident Donald Trump (r) trifft sich mit Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, im Oval Office im Weißen Haus.Foto: Julia Demaree NikhinsonEin Fahrradfahrer ist am Abend nach dem Sonnenuntergang auf dem Elberadweg an der Hafencity in Dresden unterwegs.Foto: Robert Michael2/5Eine Frau fotografiert in einem Weinberg die untergehende Sonne.Foto: Uwe Anspach3/5Serbische Gendarmeriebeamte jagen Demonstranten während einer Anti-Regierungs-Demonstration in Belgrad.Foto: Darko Vojinovic4/5Bundeskanzler Friedrich Merz geht nach dem Treffen mit US-Präsident Trump und dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj für den Rückflug nach München die Gangway zum Airbus A319 der Luftwaffe hinauf.Foto: Kay Nietfeld5/5