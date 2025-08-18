Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Menschen fahren bei starkem Regen in Mumbai mit Motorrädern durch eine überschwemmte Straße.
Foto: Rajanish Kakade
Überschwemmungen in Indien
Dieses Drohnenfoto zeigt den den Chinesen He Jinyi bei der »Slackline-König«-Meisterschaft 2025 im malerischen Ort Huangshizhai im Zhangjiajie Nationalpark in der zentralchinesischen Provinz Hunan.
Foto: Guo Liliang
Eine verkleidete Person nimmt an dem Karneval zur Feier zum 80. Jahrestag der indonesischen Unabhängigkeit in Banda Aceh teil.
Foto: Khairu Syukrillah
Boote liegen im Altrheinarm vor der Insel Grafenwerth.
Foto: Thomas Banneyer
Merz auf dem Weg nach Washington
Foto: Kay Nietfeld
Der Heliumballon, der während der Olympischen Spiele 2024 verwendet wurde, und der Arc de Triumph sind bei Sonnenuntergang in Paris sehen.
Foto: Aurelien Morissard
Müller-Debüt in Vancouver - Abseitstor und Last-Minute-Gegentreffer bremsen Müllers Auftakt
Foto: ETHAN CAIRNS
Mitglieder der Nationalgarde des District of Columbia beobachten die Vorbeifahrt eines Reisebusses in Washington.
Foto: Julia Demaree Nikhinson
Israelis nehmen an einer Demonstration teil, bei der die Beendigung des Krieges gegen den Gazastreifen und die Freilassung der Geiseln gefordert wird.
Foto: Ilia Yefimovich
