DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:250818-930-924186/41 / 9Menschen fahren bei starkem Regen in Mumbai mit Motorrädern durch eine überschwemmte Straße.Foto: Rajanish Kakade1/9Menschen fahren bei starkem Regen in Mumbai mit Motorrädern durch eine überschwemmte Straße.Foto: Rajanish KakadeDieses Drohnenfoto zeigt den den Chinesen He Jinyi bei der »Slackline-König«-Meisterschaft 2025 im malerischen Ort Huangshizhai im Zhangjiajie Nationalpark in der zentralchinesischen Provinz Hunan.Foto: Guo Liliang2/9Eine verkleidete Person nimmt an dem Karneval zur Feier zum 80. Jahrestag der indonesischen Unabhängigkeit in Banda Aceh teil.Foto: Khairu Syukrillah3/9Boote liegen im Altrheinarm vor der Insel Grafenwerth.Foto: Thomas Banneyer4/9Merz auf dem Weg nach WashingtonFoto: Kay Nietfeld5/9Der Heliumballon, der während der Olympischen Spiele 2024 verwendet wurde, und der Arc de Triumph sind bei Sonnenuntergang in Paris sehen.Foto: Aurelien Morissard6/9Müller-Debüt in Vancouver - Abseitstor und Last-Minute-Gegentreffer bremsen Müllers AuftaktFoto: ETHAN CAIRNS7/9Mitglieder der Nationalgarde des District of Columbia beobachten die Vorbeifahrt eines Reisebusses in Washington.Foto: Julia Demaree Nikhinson8/9Israelis nehmen an einer Demonstration teil, bei der die Beendigung des Krieges gegen den Gazastreifen und die Freilassung der Geiseln gefordert wird.Foto: Ilia Yefimovich9/9