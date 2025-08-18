Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

Merz auf dem Weg nach Washington
Foto: Kay Nietfeld
Bundeskanzler Merz reist nach Washington
Foto: Kay Nietfeld
Der Heliumballon, der während der Olympischen Spiele 2024 verwendet wurde, und der Arc de Triumph sind bei Sonnenuntergang in Paris sehen.
Foto: Aurelien Morissard
Müller-Debüt in Vancouver - Abseitstor und Last-Minute-Gegentreffer bremsen Müllers Auftakt
Foto: ETHAN CAIRNS
Mitglieder der Nationalgarde des District of Columbia beobachten die Vorbeifahrt eines Reisebusses in Washington.
Foto: Julia Demaree Nikhinson
Israelis nehmen an einer Demonstration teil, bei der die Beendigung des Krieges gegen den Gazastreifen und die Freilassung der Geiseln gefordert wird.
Foto: Ilia Yefimovich
