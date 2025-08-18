DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:250818-930-924186/31 / 5Merz auf dem Weg nach WashingtonFoto: Kay Nietfeld1/5Merz auf dem Weg nach WashingtonFoto: Kay NietfeldDer Heliumballon, der während der Olympischen Spiele 2024 verwendet wurde, und der Arc de Triumph sind bei Sonnenuntergang in Paris sehen.Foto: Aurelien Morissard2/5Müller-Debüt in Vancouver - Abseitstor und Last-Minute-Gegentreffer bremsen Müllers AuftaktFoto: ETHAN CAIRNS3/5Mitglieder der Nationalgarde des District of Columbia beobachten die Vorbeifahrt eines Reisebusses in Washington.Foto: Julia Demaree Nikhinson4/5Israelis nehmen an einer Demonstration teil, bei der die Beendigung des Krieges gegen den Gazastreifen und die Freilassung der Geiseln gefordert wird.Foto: Ilia Yefimovich5/5