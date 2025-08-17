DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:250817-930-921038/51 / 12Ein Feuerwerk zum Abschluss des Stadtfest Dresden erhellt hinter der Glaskuppel der Hochschule für Bildende Künste mit dem Posaunenengel Fama den NachthimmelFoto: Sebastian Kahnert1/12Ein Feuerwerk zum Abschluss des Stadtfest Dresden erhellt hinter der Glaskuppel der Hochschule für Bildende Künste mit dem Posaunenengel Fama den NachthimmelFoto: Sebastian KahnertDie niederländischen Hockey-Damen feiern den Titelgewinn bei der Europameisterschaft, Pien Sanders hält Pokal in den Händen.Foto: Federico Gambarini2/12Der F50-Katamaran des deutschen Teams führt das Feld nach dem Start des dritten Rennens auf der Ostsee vor Rügen anFoto: Jens Büttner3/12Seite an Seite: Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, geht mit Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, vor einem Treffen im EU-Hauptquartier.Foto: Uncredited4/12Beim 89. Duhner Wattrennen auf dem Meeresboden vor Cuxhaven fährt ein Teilnehmer durchs Watt.Foto: Kai Moorschlatt5/12SailGP auf der Ostsee: Zuschauer beobachten Segelvorbereitungen bei SommerwetterFoto: Jens Büttner6/12Protest in Israel: Demonstranten blockieren Straße für Freilassung der GeiselnFoto: Maya Levin7/12Taube landet auf Soldatenhut bei Indonesiens UnabhängigkeitsfeierFoto: Achmad Ibrahim8/12Höllenschwein sorgt für Funkenregen beim Correfoc in BarcelonaFoto: Jordi Boixareu9/12Nach Alaska-Treffen: Putin zieht Bilanz im KremlFoto: Vyacheslav Prokofyev10/12Waldbrände in Spanien - Bewohnerin kämpft gegen Flammen in CualedroFoto: Elena Fernandez11/12Demonstranten fordern Abzug von Bundesbeamten aus WashingtonFoto: Natascha Tahabsem12/12