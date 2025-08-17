Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Bilder des Tages

Die niederländischen Hockey-Damen feiern den Titelgewinn bei der Europameisterschaft, Pien Sanders hält Pokal in den Händen.
Foto: Federico Gambarini
Niederlande - Deutschland
Der F50-Katamaran des deutschen Teams  führt das Feld nach dem Start des dritten Rennens auf der Ostsee vor Rügen an
Foto: Jens Büttner
Seite an Seite: Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, geht mit Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, vor einem Treffen im EU-Hauptquartier.
Foto: Uncredited
Beim 89. Duhner Wattrennen auf dem Meeresboden vor Cuxhaven fährt ein Teilnehmer durchs Watt.
Foto: Kai Moorschlatt
SailGP auf der Ostsee: Zuschauer beobachten Segelvorbereitungen bei Sommerwetter
Foto: Jens Büttner
Protest in Israel: Demonstranten blockieren Straße für Freilassung der Geiseln
Foto: Maya Levin
Taube landet auf Soldatenhut bei Indonesiens Unabhängigkeitsfeier
Foto: Achmad Ibrahim
Höllenschwein sorgt für Funkenregen beim Correfoc in Barcelona
Foto: Jordi Boixareu
Nach Alaska-Treffen: Putin zieht Bilanz im Kreml
Foto: Vyacheslav Prokofyev
Waldbrände in Spanien - Bewohnerin kämpft gegen Flammen in Cualedro
Foto: Elena Fernandez
Demonstranten fordern Abzug von Bundesbeamten aus Washington
Foto: Natascha Tahabsem
