Bilder des Tages

Die niederländischen Hockey-Damen feiern den Titelgewinn bei der Europameisterschaft, Pien Sanders hält Pokal in den Händen.
Foto: Federico Gambarini

Der F50-Katamaran des deutschen Teams führt das Feld nach dem Start des dritten Rennens auf der Ostsee vor Rügen an
Foto: Jens Büttner

Seite an Seite: Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, geht mit Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, vor einem Treffen im EU-Hauptquartier.
Foto: Uncredited

Beim 89. Duhner Wattrennen auf dem Meeresboden vor Cuxhaven fährt ein Teilnehmer durchs Watt.
Foto: Kai Moorschlatt

SailGP auf der Ostsee: Zuschauer beobachten Segelvorbereitungen bei Sommerwetter
Foto: Jens Büttner

Protest in Israel: Demonstranten blockieren Straße für Freilassung der Geisel
Foto: Maya Levin

Taube landet auf Soldatenhut bei Indonesiens Unabhängigkeitsfeier
Foto: Achmad Ibrahim

Höllenschwein sorgt für Funkenregen beim Correfoc in Barcelona
Foto: Jordi Boixareu

Nach Alaska-Treffen: Putin zieht Bilanz im Kreml
Foto: Vyacheslav Prokofyev

Waldbrände in Spanien - Bewohnerin kämpft gegen Flammen in Cualedro
Foto: Elena Fernandez

Demonstranten fordern Abzug von Bundesbeamten aus Washington
Foto: Natascha Tahabsem