Bilder des Tages

Ukrainischer Präsident Selenskyj in Brüssel
Seite an Seite: Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, geht mit Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, vor einem Treffen im EU-Hauptquartier.
Foto: Uncredited
Beim 89. Duhner Wattrennen auf dem Meeresboden vor Cuxhaven fährt ein Teilnehmer durchs Watt.
Foto: Kai Moorschlatt
2/9
SailGP auf der Ostsee: Zuschauer beobachten Segelvorbereitungen bei Sommerwetter
Foto: Jens Büttner
3/9
Protest in Israel: Demonstranten blockieren Straße für Freilassung der Geiseln
Foto: Maya Levin
4/9
Taube landet auf Soldatenhut bei Indonesiens Unabhängigkeitsfeier
Foto: Achmad Ibrahim
5/9
Höllenschwein sorgt für Funkenregen beim Correfoc in Barcelona
Foto: Jordi Boixareu
6/9
Nach Alaska-Treffen: Putin zieht Bilanz im Kreml
Foto: Vyacheslav Prokofyev
7/9
Waldbrände in Spanien - Bewohnerin kämpft gegen Flammen in Cualedro
Foto: Elena Fernandez
8/9
Demonstranten fordern Abzug von Bundesbeamten aus Washington
Foto: Natascha Tahabsem
9/9