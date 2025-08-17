DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:250817-930-921038/31 / 9Seite an Seite: Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, geht mit Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, vor einem Treffen im EU-Hauptquartier.Foto: Uncredited1/9Seite an Seite: Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, geht mit Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, vor einem Treffen im EU-Hauptquartier.Foto: UncreditedBeim 89. Duhner Wattrennen auf dem Meeresboden vor Cuxhaven fährt ein Teilnehmer durchs Watt.Foto: Kai Moorschlatt2/9SailGP auf der Ostsee: Zuschauer beobachten Segelvorbereitungen bei SommerwetterFoto: Jens Büttner3/9Protest in Israel: Demonstranten blockieren Straße für Freilassung der GeiselnFoto: Maya Levin4/9Taube landet auf Soldatenhut bei Indonesiens UnabhängigkeitsfeierFoto: Achmad Ibrahim5/9Höllenschwein sorgt für Funkenregen beim Correfoc in BarcelonaFoto: Jordi Boixareu6/9Nach Alaska-Treffen: Putin zieht Bilanz im KremlFoto: Vyacheslav Prokofyev7/9Waldbrände in Spanien - Bewohnerin kämpft gegen Flammen in CualedroFoto: Elena Fernandez8/9Demonstranten fordern Abzug von Bundesbeamten aus WashingtonFoto: Natascha Tahabsem9/9