Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:250817-930-921038/2

1 / 7
SailGP auf der Ostsee: Zuschauer beobachten Segelvorbereitungen bei Sommerwetter
Foto: Jens Büttner
1/7
Wetter an der Ostsee
SailGP auf der Ostsee: Zuschauer beobachten Segelvorbereitungen bei Sommerwetter
Foto: Jens Büttner
Protest in Israel: Demonstranten blockieren Straße für Freilassung der Geiseln
Foto: Maya Levin
2/7
Taube landet auf Soldatenhut bei Indonesiens Unabhängigkeitsfeier
Foto: Achmad Ibrahim
3/7
Höllenschwein sorgt für Funkenregen beim Correfoc in Barcelona
Foto: Jordi Boixareu
4/7
Nach Alaska-Treffen: Putin zieht Bilanz im Kreml
Foto: Vyacheslav Prokofyev
5/7
Waldbrände in Spanien - Bewohnerin kämpft gegen Flammen in Cualedro
Foto: Elena Fernandez
6/7
Demonstranten fordern Abzug von Bundesbeamten aus Washington
Foto: Natascha Tahabsem
7/7