DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:250817-930-921038/21 / 7SailGP auf der Ostsee: Zuschauer beobachten Segelvorbereitungen bei SommerwetterFoto: Jens Büttner1/7SailGP auf der Ostsee: Zuschauer beobachten Segelvorbereitungen bei SommerwetterFoto: Jens BüttnerProtest in Israel: Demonstranten blockieren Straße für Freilassung der GeiselnFoto: Maya Levin2/7Taube landet auf Soldatenhut bei Indonesiens UnabhängigkeitsfeierFoto: Achmad Ibrahim3/7Höllenschwein sorgt für Funkenregen beim Correfoc in BarcelonaFoto: Jordi Boixareu4/7Nach Alaska-Treffen: Putin zieht Bilanz im KremlFoto: Vyacheslav Prokofyev5/7Waldbrände in Spanien - Bewohnerin kämpft gegen Flammen in CualedroFoto: Elena Fernandez6/7Demonstranten fordern Abzug von Bundesbeamten aus WashingtonFoto: Natascha Tahabsem7/7