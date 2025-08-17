Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

Taube landet auf Soldatenhut bei Indonesiens Unabhängigkeitsfeier
Foto: Achmad Ibrahim
Indonesien feiert 80. Unabhängigkeitstag
Höllenschwein sorgt für Funkenregen beim Correfoc in Barcelona
Foto: Jordi Boixareu
Nach Alaska-Treffen: Putin zieht Bilanz im Kreml
Foto: Vyacheslav Prokofyev
Waldbrände in Spanien - Bewohnerin kämpft gegen Flammen in Cualedro
Foto: Elena Fernandez
Demonstranten fordern Abzug von Bundesbeamten aus Washington
Foto: Natascha Tahabsem
