DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:250817-930-921038/11 / 5Taube landet auf Soldatenhut bei Indonesiens UnabhängigkeitsfeierFoto: Achmad Ibrahim1/5Taube landet auf Soldatenhut bei Indonesiens UnabhängigkeitsfeierFoto: Achmad IbrahimHöllenschwein sorgt für Funkenregen beim Correfoc in BarcelonaFoto: Jordi Boixareu2/5Nach Alaska-Treffen: Putin zieht Bilanz im KremlFoto: Vyacheslav Prokofyev3/5Waldbrände in Spanien - Bewohnerin kämpft gegen Flammen in CualedroFoto: Elena Fernandez4/5Demonstranten fordern Abzug von Bundesbeamten aus WashingtonFoto: Natascha Tahabsem5/5