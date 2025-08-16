Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:250816-930-918663/5

1 / 10
Moritz Jenz (4.v.l.,VfL Wolfsburg) jubelt mit Teamkollegen über sein Tor zum 0:1 im DFB-Pokalspiel gegen den SC Hemelingen. Wolfsburg gewann die Partie mit 9:0.
Foto: Carmen Jaspersen
1/10
SV Hemelingen - VfL Wolfsburg
Moritz Jenz (4.v.l.,VfL Wolfsburg) jubelt mit Teamkollegen über sein Tor zum 0:1 im DFB-Pokalspiel gegen den SC Hemelingen. Wolfsburg gewann die Partie mit 9:0.
Foto: Carmen Jaspersen
Schick herausgeputzt: »Teilnehmerin« am Charity-Entenrennen auf dem Maschsee in Hannover.
Foto: Moritz Frankenberg
2/10
Leon Max Paul Konrad (L) aus Deutschland kämpft mit Fabrizio Massa aus Italien im Kanupolo-Finale der Männer zwischen Deutschland und Italien bei den World Games 2025 in Chengdu. Deutschland gewann Gold.
Foto: Li Jianan
3/10
Christopher Street Day in Lübeck
Foto: Markus Scholz
4/10
Nürnberger Bratwurstkönigin auf dem Thüringer Bratwurstgipfel in Mühlhausen
Foto: Bodo Schackow
5/10
25 Jahre Preßnitztalbahn: Dampflok-Jubiläum im Erzgebirge
Foto: Sebastian Willnow
6/10
Lichterzauber in Versailles: Pyroshow eröffnet Feuerwerksnacht
Foto: Aurelien Morissard
7/10
"Handshake in Alaska: Trump und Putin treffen sich in Alaska
Foto: Jae C. Hong
8/10
Vulkan-Show begeistert Besucher in Wörlitz
Foto: Sebastian Willnow
9/10
Heimatschutz patrouilliert mitten in Washington
Foto: Alex Brandon
10/10