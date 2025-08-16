Schick herausgeputzt: »Teilnehmerin« am Charity-Entenrennen auf dem Maschsee in Hannover.
Foto: Moritz Frankenberg
2/10
Leon Max Paul Konrad (L) aus Deutschland kämpft mit Fabrizio Massa aus Italien im Kanupolo-Finale der Männer zwischen Deutschland und Italien bei den World Games 2025 in Chengdu. Deutschland gewann Gold.
Foto: Li Jianan
3/10
Christopher Street Day in Lübeck
Foto: Markus Scholz
4/10
Nürnberger Bratwurstkönigin auf dem Thüringer Bratwurstgipfel in Mühlhausen
Foto: Bodo Schackow
5/10
25 Jahre Preßnitztalbahn: Dampflok-Jubiläum im Erzgebirge
Foto: Sebastian Willnow
6/10
Lichterzauber in Versailles: Pyroshow eröffnet Feuerwerksnacht
Foto: Aurelien Morissard
7/10
"Handshake in Alaska: Trump und Putin treffen sich in Alaska