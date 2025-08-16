Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Bilder des Tages

Christopher Street Day in Lübeck
Foto: Markus Scholz
Christopher Street Day in Lübeck
Foto: Markus Scholz
Nürnberger Bratwurstkönigin auf dem Thüringer Bratwurstgipfel in Mühlhausen
Foto: Bodo Schackow
25 Jahre Preßnitztalbahn: Dampflok-Jubiläum im Erzgebirge
Foto: Sebastian Willnow
Lichterzauber in Versailles: Pyroshow eröffnet Feuerwerksnacht
Foto: Aurelien Morissard
"Handshake in Alaska: Trump und Putin treffen sich in Alaska
Foto: Jae C. Hong
Vulkan-Show begeistert Besucher in Wörlitz
Foto: Sebastian Willnow
Heimatschutz patrouilliert mitten in Washington
Foto: Alex Brandon
