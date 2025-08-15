DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:250815-930-913598/31 / 6Ein Hubschrauber der indischen Luftwaffe wirft in Guwahati Blüten ab, während Angehörige der Polizei von Assam an einer Parade der Feierlichkeiten zum Unabhängigkeitstag teilnehmen. Der Unabhängigkeitstag Indiens wird jährlich am 15. August begangen.Foto: Anupam Nath1/6Ein Hubschrauber der indischen Luftwaffe wirft in Guwahati Blüten ab, während Angehörige der Polizei von Assam an einer Parade der Feierlichkeiten zum Unabhängigkeitstag teilnehmen. Der Unabhängigkeitstag Indiens wird jährlich am 15. August begangen.Foto: Anupam NathEin menschlicher Bediener versucht, mit einem Roboter im 1500-Meter-Lauf bei den World Humanoid Robot Games in Peking Schritt zu halten.Foto: Ng Han Guan2/6Menschen gehen bei Sonnenuntergang am Ufer des Tegeler Sees in Berlin.Foto: Sebastian Gollnow3/6Eine Frau schaut erschöpft, als sie versucht, mit einem Schlauch gegen die Ausbreitung eines Feuers in Santa Baia De Montes in Spanien anzukämpfen.Foto: Lalo R. Villar4/6Ein Blitz scheint in die Bühne des »Reload«-Festivals einzuschlagenFoto: Friso Gentsch5/6Tonio nimmt an einer Parade kostümierter Hunde anlässlich des 200. Jahrestages der Unabhängigkeit Boliviens teil.Foto: Natacha Pisarenko6/6