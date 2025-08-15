DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:250815-930-913598/21 / 5Ein menschlicher Bediener versucht, mit einem Roboter im 1500-Meter-Lauf bei den World Humanoid Robot Games in Peking Schritt zu halten.Foto: Ng Han Guan1/5Ein menschlicher Bediener versucht, mit einem Roboter im 1500-Meter-Lauf bei den World Humanoid Robot Games in Peking Schritt zu halten.Foto: Ng Han GuanMenschen gehen bei Sonnenuntergang am Ufer des Tegeler Sees in Berlin.Foto: Sebastian Gollnow2/5Eine Frau schaut erschöpft, als sie versucht, mit einem Schlauch gegen die Ausbreitung eines Feuers in Santa Baia De Montes in Spanien anzukämpfen.Foto: Lalo R. Villar3/5Ein Blitz scheint in die Bühne des »Reload«-Festivals einzuschlagenFoto: Friso Gentsch4/5Tonio nimmt an einer Parade kostümierter Hunde anlässlich des 200. Jahrestages der Unabhängigkeit Boliviens teil.Foto: Natacha Pisarenko5/5