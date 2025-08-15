DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:250815-930-913598/11 / 4Menschen gehen bei Sonnenuntergang am Ufer des Tegeler Sees in Berlin.Foto: Sebastian Gollnow1/4Menschen gehen bei Sonnenuntergang am Ufer des Tegeler Sees in Berlin.Foto: Sebastian GollnowEine Frau schaut erschöpft, als sie versucht, mit einem Schlauch gegen die Ausbreitung eines Feuers in Santa Baia De Montes in Spanien anzukämpfen.Foto: Lalo R. Villar2/4Ein Blitz scheint in die Bühne des »Reload«-Festivals einzuschlagenFoto: Friso Gentsch3/4Tonio nimmt an einer Parade kostümierter Hunde anlässlich des 200. Jahrestages der Unabhängigkeit Boliviens teil.Foto: Natacha Pisarenko4/4