DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

Menschen gehen bei Sonnenuntergang am Ufer des Tegeler Sees in Berlin.
Foto: Sebastian Gollnow
Sommerwetter - Berlin
Foto: Sebastian Gollnow
Eine Frau schaut erschöpft, als sie versucht, mit einem Schlauch gegen die Ausbreitung eines Feuers in Santa Baia De Montes in Spanien anzukämpfen.
Foto: Lalo R. Villar
Ein Blitz scheint in die Bühne des »Reload«-Festivals einzuschlagen
Foto: Friso Gentsch
Tonio nimmt an einer Parade kostümierter Hunde anlässlich des 200. Jahrestages der Unabhängigkeit Boliviens teil.
Foto: Natacha Pisarenko
