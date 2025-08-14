DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:250814-930-909634/71 / 12Freut sich auf neue Herausforderungen: Der neue Spieler der Vancouver Whitecaps, Thomas Müller, lacht während einer Pressekonferenz.Foto: Darryl Dyck1/12Freut sich auf neue Herausforderungen: Der neue Spieler der Vancouver Whitecaps, Thomas Müller, lacht während einer Pressekonferenz.Foto: Darryl DyckMilitärpersonal und Medienvertreter stehen vor dem Joint Base Elmendorf-Richardson in Anchorage.Foto: Jae C. Hong2/12Eishockey-NHL-Champion Nico Sturm zeigt bei einem Medientermin in Augsburg stolz den Stanley Cup.Foto: Peter Kneffel3/12Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder verkündet das vorzeitige Aus von Bahnchef Lutz.Foto: Fabian Sommer4/12Beschirmt gegen die Sonne - Touristen auf der SpreeFoto: Katharina Kausche5/12Bad im Seerosenteich - Gärtner Achim bei der PflanzenpflegeFoto: Bernd Weißbrod6/12Selenskyj mit Motivtasse - ukrainischer Präsident zu Besuch in LondonFoto: Ben Stansall7/12Sonne spiegelt sich im WasserFoto: Bodo Schackow8/12Blühende Heide im MorgenlichtFoto: Jens Kalaene9/12Ein Kind beobachtet, wie Beamte der Drug Enforcement Administration entlang der National Mall in Washington patrouillieren.Foto: Mark Schiefelbein10/12Ein Baum brennt bei einem Waldbrand in der Stadt Patras im Westen Griechenlands.Foto: Thanassis Stavrakis11/12Thomas Müller bei seiner Ankunft aus Deutschland am Vancouver International Airport.Foto: Darryl Dyck12/12