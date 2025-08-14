Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Bilder des Tages

Freut sich auf neue Herausforderungen: Der neue Spieler der Vancouver Whitecaps, Thomas Müller, lacht während einer Pressekonferenz.
Foto: Darryl Dyck
Müller in Vancouver
Militärpersonal und Medienvertreter stehen vor dem Joint Base Elmendorf-Richardson in Anchorage.
Foto: Jae C. Hong
Eishockey-NHL-Champion Nico Sturm zeigt bei einem Medientermin in Augsburg stolz den Stanley Cup.
Foto: Peter Kneffel
Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder verkündet das vorzeitige Aus von Bahnchef Lutz.
Foto: Fabian Sommer
Beschirmt gegen die Sonne - Touristen auf der Spree
Foto: Katharina Kausche
Bad im Seerosenteich - Gärtner Achim bei der Pflanzenpflege
Foto: Bernd Weißbrod
Selenskyj mit Motivtasse - ukrainischer Präsident zu Besuch in London
Foto: Ben Stansall
Sonne spiegelt sich im Wasser
Foto: Bodo Schackow
Blühende Heide im Morgenlicht
Foto: Jens Kalaene
Ein Kind beobachtet, wie Beamte der Drug Enforcement Administration entlang der National Mall in Washington patrouillieren.
Foto: Mark Schiefelbein
Ein Baum brennt bei einem Waldbrand in der Stadt Patras im Westen Griechenlands.
Foto: Thanassis Stavrakis
Thomas Müller bei seiner Ankunft aus Deutschland am Vancouver International Airport.
Foto: Darryl Dyck
