DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

Eishockey-NHL-Champion Nico Sturm zeigt bei einem Medientermin in Augsburg stolz den Stanley Cup.
Foto: Peter Kneffel
1/10
NHL-Champion Nico Sturm mit Stanley Cup
Eishockey-NHL-Champion Nico Sturm zeigt bei einem Medientermin in Augsburg stolz den Stanley Cup.
Foto: Peter Kneffel
Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder verkündet das vorzeitige Aus von Bahnchef Lutz.
Foto: Fabian Sommer
2/10
Beschirmt gegen die Sonne - Touristen auf der Spree
Foto: Katharina Kausche
3/10
Bad im Seerosenteich - Gärtner Achim bei der Pflanzenpflege
Foto: Bernd Weißbrod
4/10
Selenskyj mit Motivtasse - ukrainischer Präsident zu Besuch in London
Foto: Ben Stansall
5/10
Sonne spiegelt sich im Wasser
Foto: Bodo Schackow
6/10
Blühende Heide im Morgenlicht
Foto: Jens Kalaene
7/10
Ein Kind beobachtet, wie Beamte der Drug Enforcement Administration entlang der National Mall in Washington patrouillieren.
Foto: Mark Schiefelbein
8/10
Ein Baum brennt bei einem Waldbrand in der Stadt Patras im Westen Griechenlands.
Foto: Thanassis Stavrakis
9/10
Thomas Müller bei seiner Ankunft aus Deutschland am Vancouver International Airport.
Foto: Darryl Dyck
10/10