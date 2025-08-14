DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:250814-930-909634/61 / 10Eishockey-NHL-Champion Nico Sturm zeigt bei einem Medientermin in Augsburg stolz den Stanley Cup.Foto: Peter Kneffel1/10Eishockey-NHL-Champion Nico Sturm zeigt bei einem Medientermin in Augsburg stolz den Stanley Cup.Foto: Peter KneffelBundesverkehrsminister Patrick Schnieder verkündet das vorzeitige Aus von Bahnchef Lutz.Foto: Fabian Sommer2/10Beschirmt gegen die Sonne - Touristen auf der SpreeFoto: Katharina Kausche3/10Bad im Seerosenteich - Gärtner Achim bei der PflanzenpflegeFoto: Bernd Weißbrod4/10Selenskyj mit Motivtasse - ukrainischer Präsident zu Besuch in LondonFoto: Ben Stansall5/10Sonne spiegelt sich im WasserFoto: Bodo Schackow6/10Blühende Heide im MorgenlichtFoto: Jens Kalaene7/10Ein Kind beobachtet, wie Beamte der Drug Enforcement Administration entlang der National Mall in Washington patrouillieren.Foto: Mark Schiefelbein8/10Ein Baum brennt bei einem Waldbrand in der Stadt Patras im Westen Griechenlands.Foto: Thanassis Stavrakis9/10Thomas Müller bei seiner Ankunft aus Deutschland am Vancouver International Airport.Foto: Darryl Dyck10/10