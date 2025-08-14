DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:250814-930-909634/51 / 8Beschirmt gegen die Sonne - Touristen auf der SpreeFoto: Katharina Kausche1/8Beschirmt gegen die Sonne - Touristen auf der SpreeFoto: Katharina KauscheBad im Seerosenteich - Gärtner Achim bei der PflanzenpflegeFoto: Bernd Weißbrod2/8Selenskyj mit Motivtasse - ukrainischer Präsident zu Besuch in LondonFoto: Ben Stansall3/8Sonne spiegelt sich im WasserFoto: Bodo Schackow4/8Blühende Heide im MorgenlichtFoto: Jens Kalaene5/8Ein Kind beobachtet, wie Beamte der Drug Enforcement Administration entlang der National Mall in Washington patrouillieren.Foto: Mark Schiefelbein6/8Ein Baum brennt bei einem Waldbrand in der Stadt Patras im Westen Griechenlands.Foto: Thanassis Stavrakis7/8Thomas Müller bei seiner Ankunft aus Deutschland am Vancouver International Airport.Foto: Darryl Dyck8/8