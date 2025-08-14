Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Bilder des Tages

Sommerwetter - Berlin
Beschirmt gegen die Sonne - Touristen auf der Spree
Foto: Katharina Kausche
Bad im Seerosenteich - Gärtner Achim bei der Pflanzenpflege
Foto: Bernd Weißbrod
Selenskyj mit Motivtasse - ukrainischer Präsident zu Besuch in London
Foto: Ben Stansall
Sonne spiegelt sich im Wasser
Foto: Bodo Schackow
Blühende Heide im Morgenlicht
Foto: Jens Kalaene
Ein Kind beobachtet, wie Beamte der Drug Enforcement Administration entlang der National Mall in Washington patrouillieren.
Foto: Mark Schiefelbein
Ein Baum brennt bei einem Waldbrand in der Stadt Patras im Westen Griechenlands.
Foto: Thanassis Stavrakis
Thomas Müller bei seiner Ankunft aus Deutschland am Vancouver International Airport.
Foto: Darryl Dyck
