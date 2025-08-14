DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:250814-930-909634/41 / 7Bad im Seerosenteich - Gärtner Achim bei der PflanzenpflegeFoto: Bernd Weißbrod1/7Bad im Seerosenteich - Gärtner Achim bei der PflanzenpflegeFoto: Bernd WeißbrodSelenskyj mit Motivtasse - ukrainischer Präsident zu Besuch in LondonFoto: Ben Stansall2/7Sonne spiegelt sich im WasserFoto: Bodo Schackow3/7Blühende Heide im MorgenlichtFoto: Jens Kalaene4/7Ein Kind beobachtet, wie Beamte der Drug Enforcement Administration entlang der National Mall in Washington patrouillieren.Foto: Mark Schiefelbein5/7Ein Baum brennt bei einem Waldbrand in der Stadt Patras im Westen Griechenlands.Foto: Thanassis Stavrakis6/7Thomas Müller bei seiner Ankunft aus Deutschland am Vancouver International Airport.Foto: Darryl Dyck7/7