Bilder des Tages

Foto: Ben Stansall
Selenskyj mit Motivtasse - ukrainischer Präsident zu Besuch in London
Foto: Ben Stansall
Blühende Heide im Morgenlicht
Foto: Jens Kalaene
Ein Kind beobachtet, wie Beamte der Drug Enforcement Administration entlang der National Mall in Washington patrouillieren.
Foto: Mark Schiefelbein
Ein Baum brennt bei einem Waldbrand in der Stadt Patras im Westen Griechenlands.
Foto: Thanassis Stavrakis
Thomas Müller bei seiner Ankunft aus Deutschland am Vancouver International Airport.
Foto: Darryl Dyck
