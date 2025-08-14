DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:250814-930-909634/31 / 5Selenskyj mit Motivtasse - ukrainischer Präsident zu Besuch in LondonFoto: Ben Stansall1/5Selenskyj mit Motivtasse - ukrainischer Präsident zu Besuch in LondonFoto: Ben StansallBlühende Heide im MorgenlichtFoto: Jens Kalaene2/5Ein Kind beobachtet, wie Beamte der Drug Enforcement Administration entlang der National Mall in Washington patrouillieren.Foto: Mark Schiefelbein3/5Ein Baum brennt bei einem Waldbrand in der Stadt Patras im Westen Griechenlands.Foto: Thanassis Stavrakis4/5Thomas Müller bei seiner Ankunft aus Deutschland am Vancouver International Airport.Foto: Darryl Dyck5/5