Bilder des Tages

Ein Kind beobachtet, wie Beamte der Drug Enforcement Administration entlang der National Mall in Washington patrouillieren.
Foto: Mark Schiefelbein
US-Regierung - Bundeskontrolle über Polizei in Washington
Foto: Mark Schiefelbein
Ein Baum brennt bei einem Waldbrand in der Stadt Patras im Westen Griechenlands.
Foto: Thanassis Stavrakis
Marquinhos von PSG hebt die Trophäe mit seinen Mannschaftskameraden nach dem Sieg im UEFA-Super Cup.
Foto: Antonio Calanni
Während einer Probe zu den Schlosslichtspielen Karlsruhe 2025 wird die Projektion »Science for Impact (2025)« von Los Romeras gezeigt.
Foto: Uli Deck
Thomas Müller bei seiner Ankunft aus Deutschland am Vancouver International Airport.
Foto: Darryl Dyck
