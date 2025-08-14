DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:250814-930-909634/21 / 5Ein Kind beobachtet, wie Beamte der Drug Enforcement Administration entlang der National Mall in Washington patrouillieren.Foto: Mark Schiefelbein1/5Ein Kind beobachtet, wie Beamte der Drug Enforcement Administration entlang der National Mall in Washington patrouillieren.Foto: Mark SchiefelbeinEin Baum brennt bei einem Waldbrand in der Stadt Patras im Westen Griechenlands.Foto: Thanassis Stavrakis2/5Marquinhos von PSG hebt die Trophäe mit seinen Mannschaftskameraden nach dem Sieg im UEFA-Super Cup.Foto: Antonio Calanni3/5Während einer Probe zu den Schlosslichtspielen Karlsruhe 2025 wird die Projektion »Science for Impact (2025)« von Los Romeras gezeigt.Foto: Uli Deck4/5Thomas Müller bei seiner Ankunft aus Deutschland am Vancouver International Airport.Foto: Darryl Dyck5/5