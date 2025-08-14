DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:250814-930-909634/11 / 4Ein Baum brennt bei einem Waldbrand in der Stadt Patras im Westen Griechenlands.Foto: Thanassis Stavrakis1/4Ein Baum brennt bei einem Waldbrand in der Stadt Patras im Westen Griechenlands.Foto: Thanassis StavrakisMarquinhos von PSG hebt die Trophäe mit seinen Mannschaftskameraden nach dem Sieg im UEFA-Super Cup.Foto: Antonio Calanni2/4Während einer Probe zu den Schlosslichtspielen Karlsruhe 2025 wird die Projektion »Science for Impact (2025)« von Los Romeras gezeigt.Foto: Uli Deck3/4Thomas Müller bei seiner Ankunft aus Deutschland am Vancouver International Airport.Foto: Darryl Dyck4/4