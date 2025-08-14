Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:250814-930-909634/1

Ein Baum brennt bei einem Waldbrand in der Stadt Patras im Westen Griechenlands.
Foto: Thanassis Stavrakis
Waldbrände in Griechenland
Marquinhos von PSG hebt die Trophäe mit seinen Mannschaftskameraden nach dem Sieg im UEFA-Super Cup.
Foto: Antonio Calanni
Während einer Probe zu den Schlosslichtspielen Karlsruhe 2025 wird die Projektion »Science for Impact (2025)« von Los Romeras gezeigt.
Foto: Uli Deck
Thomas Müller bei seiner Ankunft aus Deutschland am Vancouver International Airport.
Foto: Darryl Dyck
