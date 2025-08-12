Menschen sind um Mitternacht mit Taschenlampen auf dem Feldberg-Plateau unterwegs und hinterlassen bei der Langzeitbelichtung Lichtreflexe. Der Ansturm auf den Hausberg im Rhein-Main-Gebiet wird in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (12. auf 13. August) vermutlich sehr groß sein. Der Sternschnuppen-Strom der Perseiden über Deutschland wird seinen Höhepunkt erreichen und lässt sich von der höchsten Erhebung im Taunus gut beobachten.

Foto: Andreas Arnold

