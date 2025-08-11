DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:250809-930-894014/101 / 11Schwarzer Rauch steigt in den Himmel während eines Brandes an der Costa de la Luz in Südspanien.Foto: Nono Rico1/11Schwarzer Rauch steigt in den Himmel während eines Brandes an der Costa de la Luz in Südspanien.Foto: Nono RicoIm Anflug: Ein Kohlweißling fliegt im Naturschutzgebiet Leineaue bei Hannover auf eine Blüte zu.Foto: Julian Stratenschulte2/11Ein Löschflugzeug löscht einen Flächenbrand in der Nähe von Split an der kroatischen Adria.Foto: Ante Cizmic3/11Bei Dreharbeiten zum neuen Marvel-Film »Spider-Man: Brand New Day«. im schottischen Glasgow zeigt die »Spinne«, was sie draufhat.Foto: Andrew Milligan4/11Wo ist die Maus? Ein Storch sucht auf einem abgeernteten Getreidefeld in Mecklenburg-Vorpommern nach Futter.Foto: Jens Büttner5/11Die Hitze kommt zurück: Abkühlung im FreibadFoto: Sebastian Christoph Gollnow6/11Eine Ente in der EntengrützeFoto: Julian Stratenschulte7/11Schulstart in ThüringenFoto: Michael Reichel8/11Hoch über Sarajewo - Touristen auf der RiesenschaukelFoto: Armin Durgut9/11Containerterminal in ChinaFoto: Uncredited10/11Eine Person bekommt den Hals in Regenbogenfarben für die Pride Parade in Kathmandu, Nepal bemalt.Foto: Niranjan Shrestha11/11