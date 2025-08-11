DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:250809-930-894014/91 / 10Im Anflug: Ein Kohlweißling fliegt im Naturschutzgebiet Leineaue bei Hannover auf eine Blüte zu.Foto: Julian Stratenschulte1/10Im Anflug: Ein Kohlweißling fliegt im Naturschutzgebiet Leineaue bei Hannover auf eine Blüte zu.Foto: Julian StratenschulteEin Löschflugzeug löscht einen Flächenbrand in der Nähe von Split an der kroatischen Adria.Foto: Ante Cizmic2/10Bei Dreharbeiten zum neuen Marvel-Film »Spider-Man: Brand New Day«. im schottischen Glasgow zeigt die »Spinne«, was sie draufhat.Foto: Andrew Milligan3/10Wo ist die Maus? Ein Storch sucht auf einem abgeernteten Getreidefeld in Mecklenburg-Vorpommern nach Futter.Foto: Jens Büttner4/10Die Hitze kommt zurück: Abkühlung im FreibadFoto: Sebastian Christoph Gollnow5/10Eine Ente in der EntengrützeFoto: Julian Stratenschulte6/10Schulstart in ThüringenFoto: Michael Reichel7/10Hoch über Sarajewo - Touristen auf der RiesenschaukelFoto: Armin Durgut8/10Containerterminal in ChinaFoto: Uncredited9/10Eine Person bekommt den Hals in Regenbogenfarben für die Pride Parade in Kathmandu, Nepal bemalt.Foto: Niranjan Shrestha10/10