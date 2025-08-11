Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:250809-930-894014/9

Im Anflug: Ein Kohlweißling fliegt im Naturschutzgebiet Leineaue bei Hannover auf eine Blüte zu.
Foto: Julian Stratenschulte
Ein Löschflugzeug löscht einen Flächenbrand in der Nähe von Split an der kroatischen Adria.
Foto: Ante Cizmic
2/10
Bei Dreharbeiten zum neuen Marvel-Film »Spider-Man: Brand New Day«. im schottischen Glasgow zeigt die »Spinne«, was sie draufhat.
Foto: Andrew Milligan
3/10
Wo ist die Maus? Ein Storch sucht auf einem abgeernteten Getreidefeld in Mecklenburg-Vorpommern nach Futter.
Foto: Jens Büttner
4/10
Die Hitze kommt zurück: Abkühlung im Freibad
Foto: Sebastian Christoph Gollnow
5/10
Eine Ente in der Entengrütze
Foto: Julian Stratenschulte
6/10
Schulstart in Thüringen
Foto: Michael Reichel
7/10
Hoch über Sarajewo - Touristen auf der Riesenschaukel
Foto: Armin Durgut
8/10
Containerterminal in China
Foto: Uncredited
9/10
Eine Person bekommt den Hals in Regenbogenfarben für die Pride Parade in Kathmandu, Nepal bemalt.
Foto: Niranjan Shrestha
10/10