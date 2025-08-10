Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:250809-930-894014/5

1 / 12
Eine Person bekommt den Hals in Regenbogenfarben für die Pride Parade in Kathmandu, Nepal bemalt.
Foto: Niranjan Shrestha
1/12
Pride Parade in Nepal
Eine Person bekommt den Hals in Regenbogenfarben für die Pride Parade in Kathmandu, Nepal bemalt.
Foto: Niranjan Shrestha
Sommerwetter in Deutschland. Ein Mann und eine Frau liegen am Ufer des Schwarzachtalsees in Liegestühlen und sonnen sich.
Foto: Thomas Warnack
2/12
Ein Insekt sitzt am Morgen, kurz nach Sonnenaufgang, auf den Blättern einer Sonnenblume.
Foto: Thomas Warnack
3/12
Ein Ballon ist am Morgen kurz vor Sonnenaufgang am orange gefärbten Morgenhimmel zu sehen.
Foto: Thomas Warnack
4/12
Boote, darunter ein Tretboot in Schwan-Optik, liegen im Licht der aufgehenden Sonne an einem Steg im Altwarmbüchener See.
Foto: Moritz Frankenberg
5/12
In diesem von der Nasa via AP zur Verfügung gestellten Bild gleitet die SpaceX-Kapsel mit vier Astronauten an Bord am Samstag vor der südkalifornischen Küste an Fallschirmen in den Pazifik.
Foto: Keegan Barber
6/12
Hinter einem Storch steht am Morgen der Vollmond.
Foto: Thomas Warnack
7/12
Eine Festivalbesucherin steht auf dem Veranstaltungsgelände vom Mera Luna Festival auf dem Flugplatz.
Foto: Moritz Frankenberg
8/12
Angehörige und Unterstützer von israelischen Geiseln, die im Gazastreifen von der Terrororganisation Hamas festgehalten werden, nehmen an einer Kundgebung in Tel Aviv teil.
Foto: Ohad Zwigenberg
9/12
Der Vollmond geht am Abend hinter der Figur Eros auf dem östlichen Eckrisalit der Kunstakademie Dresden auf.
Foto: Robert Michael
10/12
Das Abschlussfeuerwerk von »Rhein in Flammen« wird auf der Festung Ehrenbereitstein hoch über dem Zusammenfluss von Rhein und Mosel abgeschossen.
Foto: Thomas Frey
11/12
Ein voller Störmond geht hinter dem Galata-Turm in Istanbul auf.
Foto: Emrah Gurel
12/12