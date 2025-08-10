DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:250809-930-894014/51 / 12Eine Person bekommt den Hals in Regenbogenfarben für die Pride Parade in Kathmandu, Nepal bemalt.Foto: Niranjan Shrestha1/12Eine Person bekommt den Hals in Regenbogenfarben für die Pride Parade in Kathmandu, Nepal bemalt.Foto: Niranjan ShresthaSommerwetter in Deutschland. Ein Mann und eine Frau liegen am Ufer des Schwarzachtalsees in Liegestühlen und sonnen sich.Foto: Thomas Warnack2/12Ein Insekt sitzt am Morgen, kurz nach Sonnenaufgang, auf den Blättern einer Sonnenblume.Foto: Thomas Warnack3/12Ein Ballon ist am Morgen kurz vor Sonnenaufgang am orange gefärbten Morgenhimmel zu sehen.Foto: Thomas Warnack4/12Boote, darunter ein Tretboot in Schwan-Optik, liegen im Licht der aufgehenden Sonne an einem Steg im Altwarmbüchener See.Foto: Moritz Frankenberg5/12In diesem von der Nasa via AP zur Verfügung gestellten Bild gleitet die SpaceX-Kapsel mit vier Astronauten an Bord am Samstag vor der südkalifornischen Küste an Fallschirmen in den Pazifik.Foto: Keegan Barber6/12Hinter einem Storch steht am Morgen der Vollmond.Foto: Thomas Warnack7/12Eine Festivalbesucherin steht auf dem Veranstaltungsgelände vom Mera Luna Festival auf dem Flugplatz.Foto: Moritz Frankenberg8/12Angehörige und Unterstützer von israelischen Geiseln, die im Gazastreifen von der Terrororganisation Hamas festgehalten werden, nehmen an einer Kundgebung in Tel Aviv teil.Foto: Ohad Zwigenberg9/12Der Vollmond geht am Abend hinter der Figur Eros auf dem östlichen Eckrisalit der Kunstakademie Dresden auf.Foto: Robert Michael10/12Das Abschlussfeuerwerk von »Rhein in Flammen« wird auf der Festung Ehrenbereitstein hoch über dem Zusammenfluss von Rhein und Mosel abgeschossen.Foto: Thomas Frey11/12Ein voller Störmond geht hinter dem Galata-Turm in Istanbul auf.Foto: Emrah Gurel12/12