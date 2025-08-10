DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:250809-930-894014/41 / 11Sommerwetter in Deutschland. Ein Mann und eine Frau liegen am Ufer des Schwarzachtalsees in Liegestühlen und sonnen sich.Foto: Thomas Warnack1/11Sommerwetter in Deutschland. Ein Mann und eine Frau liegen am Ufer des Schwarzachtalsees in Liegestühlen und sonnen sich.Foto: Thomas WarnackEin Insekt sitzt am Morgen, kurz nach Sonnenaufgang, auf den Blättern einer Sonnenblume.Foto: Thomas Warnack2/11Ein Ballon ist am Morgen kurz vor Sonnenaufgang am orange gefärbten Morgenhimmel zu sehen.Foto: Thomas Warnack3/11Boote, darunter ein Tretboot in Schwan-Optik, liegen im Licht der aufgehenden Sonne an einem Steg im Altwarmbüchener See.Foto: Moritz Frankenberg4/11In diesem von der Nasa via AP zur Verfügung gestellten Bild gleitet die SpaceX-Kapsel mit vier Astronauten an Bord am Samstag vor der südkalifornischen Küste an Fallschirmen in den Pazifik.Foto: Keegan Barber5/11Hinter einem Storch steht am Morgen der Vollmond.Foto: Thomas Warnack6/11Eine Festivalbesucherin steht auf dem Veranstaltungsgelände vom Mera Luna Festival auf dem Flugplatz.Foto: Moritz Frankenberg7/11Angehörige und Unterstützer von israelischen Geiseln, die im Gazastreifen von der Terrororganisation Hamas festgehalten werden, nehmen an einer Kundgebung in Tel Aviv teil.Foto: Ohad Zwigenberg8/11Der Vollmond geht am Abend hinter der Figur Eros auf dem östlichen Eckrisalit der Kunstakademie Dresden auf.Foto: Robert Michael9/11Das Abschlussfeuerwerk von »Rhein in Flammen« wird auf der Festung Ehrenbereitstein hoch über dem Zusammenfluss von Rhein und Mosel abgeschossen.Foto: Thomas Frey10/11Ein voller Störmond geht hinter dem Galata-Turm in Istanbul auf.Foto: Emrah Gurel11/11