Bilder des Tages
1/9Ein Insekt sitzt am Morgen, kurz nach Sonnenaufgang, auf den Blättern einer Sonnenblume.Foto: Thomas Warnack
2/9Boote, darunter ein Tretboot in Schwan-Optik, liegen im Licht der aufgehenden Sonne an einem Steg im Altwarmbüchener See.Foto: Moritz Frankenberg
3/9In diesem von der Nasa via AP zur Verfügung gestellten Bild gleitet die SpaceX-Kapsel mit vier Astronauten an Bord am Samstag vor der südkalifornischen Küste an Fallschirmen in den Pazifik.Foto: Keegan Barber
4/9Eine Festivalbesucherin steht auf dem Veranstaltungsgelände vom Mera Luna Festival auf dem Flugplatz.Foto: Moritz Frankenberg
5/9Angehörige und Unterstützer von israelischen Geiseln, die im Gazastreifen von der Terrororganisation Hamas festgehalten werden, nehmen an einer Kundgebung in Tel Aviv teil.Foto: Ohad Zwigenberg
6/9Der Vollmond geht am Abend hinter der Figur Eros auf dem östlichen Eckrisalit der Kunstakademie Dresden auf.Foto: Robert Michael
7/9Das Abschlussfeuerwerk von »Rhein in Flammen« wird auf der Festung Ehrenbereitstein hoch über dem Zusammenfluss von Rhein und Mosel abgeschossen.Foto: Thomas Frey
8/9Ein voller Störmond geht hinter dem Galata-Turm in Istanbul auf.Foto: Emrah Gurel