DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:250809-930-894014/3

1 / 9
Ein Insekt sitzt am Morgen, kurz nach Sonnenaufgang, auf den Blättern einer Sonnenblume.
Foto: Thomas Warnack
1/9
Wetter in Baden-Württemberg
Ein Ballon ist am Morgen kurz vor Sonnenaufgang am orange gefärbten Morgenhimmel zu sehen.
Foto: Thomas Warnack
2/9
Boote, darunter ein Tretboot in Schwan-Optik, liegen im Licht der aufgehenden Sonne an einem Steg im Altwarmbüchener See.
Foto: Moritz Frankenberg
3/9
In diesem von der Nasa via AP zur Verfügung gestellten Bild gleitet die SpaceX-Kapsel mit vier Astronauten an Bord am Samstag vor der südkalifornischen Küste an Fallschirmen in den Pazifik.
Foto: Keegan Barber
4/9
Eine Festivalbesucherin steht auf dem Veranstaltungsgelände vom Mera Luna Festival auf dem Flugplatz.
Foto: Moritz Frankenberg
5/9
Angehörige und Unterstützer von israelischen Geiseln, die im Gazastreifen von der Terrororganisation Hamas festgehalten werden, nehmen an einer Kundgebung in Tel Aviv teil.
Foto: Ohad Zwigenberg
6/9
Der Vollmond geht am Abend hinter der Figur Eros auf dem östlichen Eckrisalit der Kunstakademie Dresden auf.
Foto: Robert Michael
7/9
Das Abschlussfeuerwerk von »Rhein in Flammen« wird auf der Festung Ehrenbereitstein hoch über dem Zusammenfluss von Rhein und Mosel abgeschossen.
Foto: Thomas Frey
8/9
Ein voller Störmond geht hinter dem Galata-Turm in Istanbul auf.
Foto: Emrah Gurel
9/9