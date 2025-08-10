Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Boote, darunter ein Tretboot in Schwan-Optik, liegen im Licht der aufgehenden Sonne an einem Steg im Altwarmbüchener See.
Foto: Moritz Frankenberg
Sonnenaufgang in Hannover
In diesem von der Nasa via AP zur Verfügung gestellten Bild gleitet die SpaceX-Kapsel mit vier Astronauten an Bord am Samstag vor der südkalifornischen Küste an Fallschirmen in den Pazifik.
Foto: Keegan Barber
Eine Festivalbesucherin steht auf dem Veranstaltungsgelände vom Mera Luna Festival auf dem Flugplatz.
Foto: Moritz Frankenberg
Angehörige und Unterstützer von israelischen Geiseln, die im Gazastreifen von der Terrororganisation Hamas festgehalten werden, nehmen an einer Kundgebung in Tel Aviv teil.
Foto: Ohad Zwigenberg
Der Vollmond geht am Abend hinter der Figur Eros auf dem östlichen Eckrisalit der Kunstakademie Dresden auf.
Foto: Robert Michael
Das Abschlussfeuerwerk von »Rhein in Flammen« wird auf der Festung Ehrenbereitstein hoch über dem Zusammenfluss von Rhein und Mosel abgeschossen.
Foto: Thomas Frey
Ein voller Störmond geht hinter dem Galata-Turm in Istanbul auf.
Foto: Emrah Gurel
