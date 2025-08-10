DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:250809-930-894014/11 / 6In diesem von der Nasa via AP zur Verfügung gestellten Bild gleitet die SpaceX-Kapsel mit vier Astronauten an Bord am Samstag vor der südkalifornischen Küste an Fallschirmen in den Pazifik.Foto: Keegan Barber1/6In diesem von der Nasa via AP zur Verfügung gestellten Bild gleitet die SpaceX-Kapsel mit vier Astronauten an Bord am Samstag vor der südkalifornischen Küste an Fallschirmen in den Pazifik.Foto: Keegan BarberEine Festivalbesucherin steht auf dem Veranstaltungsgelände vom Mera Luna Festival auf dem Flugplatz.Foto: Moritz Frankenberg2/6Angehörige und Unterstützer von israelischen Geiseln, die im Gazastreifen von der Terrororganisation Hamas festgehalten werden, nehmen an einer Kundgebung in Tel Aviv teil.Foto: Ohad Zwigenberg3/6Der Vollmond geht am Abend hinter der Figur Eros auf dem östlichen Eckrisalit der Kunstakademie Dresden auf.Foto: Robert Michael4/6Das Abschlussfeuerwerk von »Rhein in Flammen« wird auf der Festung Ehrenbereitstein hoch über dem Zusammenfluss von Rhein und Mosel abgeschossen.Foto: Thomas Frey5/6Ein voller Störmond geht hinter dem Galata-Turm in Istanbul auf.Foto: Emrah Gurel6/6