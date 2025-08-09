Tauben fliegen während einer Gedenkzeremonie im Friedenspark anlässlich des 80. Jahrestages des Atombombenabwurfs auf die südwestjapanische Stadt Nagasaki.
Foto: kyodo
2/4
Little Prince Wonder, ein 8-jähriger Chinese Crested, wird während des World's Ugliest Dog Contest auf der Sonoma County Fair in Santa Rosa gestreichelt.
Foto: Noah Berger
3/4
US-Präsident Donald Trump (M) schüttelt die Hände von Armeniens Ministerpräsident Paschinjan (r) und Aserbaidschans Präsident Aliyev während einer trilateralen Unterzeichnungszeremonie im State Dining Room des Weißen Hauses.