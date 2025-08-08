Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:250808-930-888058/2

1 / 8
In einer Zeremonie in Phnom Penh gedenken kambodschanische Mönche der Soldaten, die bei Kämpfen mit thailändischen Truppen in Grenzgebieten starben. Sie zogen betend durch die Straßen und segneten die Überreste der Gefallenen.
Foto: Heng Sinith
1/8
Buddhisten in Kambodscha
In einer Zeremonie in Phnom Penh gedenken kambodschanische Mönche der Soldaten, die bei Kämpfen mit thailändischen Truppen in Grenzgebieten starben. Sie zogen betend durch die Straßen und segneten die Überreste der Gefallenen.
Foto: Heng Sinith
Feuerwehrleute kämpfen gegen das Canyon Fire bei Hasley-Canyon.
Foto: Marcio Jose Sanchez
2/8
Bei einer Demonstration gegen den Krieg in Gaza liegt Kinderkleidung neben Listen von im Gazastreifen getöteten palästinensischen Kindern auf dem Boden in der Innenstadt von Lissabon.
Foto: Armando Franca
3/8
Ein Angestellter arbeitet in der Molkerei AmulFed in Gandhinagar in Indien.
Foto: Ajit Solanki
4/8
Feuerwerk explodiert während der Eröffnungsfeier der World Games 2025 in Chengdu in der südwestchinesischen Provinz Sichuan.
Foto: Chen Bin
5/8
Eine einzelne Ente schwimmt alleine außerhalb der Absperrung, nachdem über 80.000 Gummienten im Rahmen des Chicago Ducky Derby zugunsten von Special Olympics Illinois in den Chicago River geworfen wurden.
Foto: Erin Hooley
6/8
Angehörige und Unterstützer von israelischen Geiseln nehmen vor dem Büro des Ministerpräsidenten in Jerusalem an einer Kundgebung teil.
Foto: Ohad Zwigenberg
7/8
Menschen gehen über den Roten Platz, während das Sonnenlicht von der Kreml-Uhr auf dem Spasskaja-Turm des Kremls reflektiert wird.
Foto: Pavel Bednyakov
8/8