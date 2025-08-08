Feuerwehrleute kämpfen gegen das Canyon Fire bei Hasley-Canyon.
Foto: Marcio Jose Sanchez
2/8
Bei einer Demonstration gegen den Krieg in Gaza liegt Kinderkleidung neben Listen von im Gazastreifen getöteten palästinensischen Kindern auf dem Boden in der Innenstadt von Lissabon.
Foto: Armando Franca
3/8
Ein Angestellter arbeitet in der Molkerei AmulFed in Gandhinagar in Indien.
Foto: Ajit Solanki
4/8
Feuerwerk explodiert während der Eröffnungsfeier der World Games 2025 in Chengdu in der südwestchinesischen Provinz Sichuan.
Foto: Chen Bin
5/8
Eine einzelne Ente schwimmt alleine außerhalb der Absperrung, nachdem über 80.000 Gummienten im Rahmen des Chicago Ducky Derby zugunsten von Special Olympics Illinois in den Chicago River geworfen wurden.
Foto: Erin Hooley
6/8
Angehörige und Unterstützer von israelischen Geiseln nehmen vor dem Büro des Ministerpräsidenten in Jerusalem an einer Kundgebung teil.
Foto: Ohad Zwigenberg
7/8
Menschen gehen über den Roten Platz, während das Sonnenlicht von der Kreml-Uhr auf dem Spasskaja-Turm des Kremls reflektiert wird.